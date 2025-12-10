Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo | cos’è il trend del beauty frigo e quali sono i benefici ma anche i rischi
Il trend del “beauty frigo” sta conquistando sempre più appassionati di skincare, combinando praticità, sostenibilità e innovazione. Conservare cosmetici in frigorifero non è solo una moda, ma una scelta che può offrire benefici come freschezza e maggiore efficacia, sebbene comporti anche alcuni rischi. Scopriamo insieme questa tendenza in crescita e i suoi aspetti principali.
Aprire il frigorifero e trovare, accanto alle verdure e ai barattoli di marmellata, un siero viso o una crema contorno occhi non è più una stranezza da influencer, ma una tendenza in crescita che unisce benessere, ecologia e un pizzico di scienza domestica. Si chiama “beauty frigo” e non è soltanto un vezzo estetico: è un modo per preservare meglio i nostri cosmetici, prolungarne la durata e potenziarne l’efficacia, riducendo gli sprechi e persino l’uso di conservanti. A spingere sempre più persone verso il raffreddamento dei prodotti di bellezza è la consapevolezza che, come gli alimenti, anche i cosmetici sono soggetti all’ossidazione e al deterioramento dovuti al calore, alla luce e all’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
