Ance Campania verso l’assemblea | venerdì 5 al voto per eleggere i nuovi vertici regionali
Si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 10.00, nella sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Riviera di Chiaia, 202), l’Assemblea elettiva dell’Ance Campania. L’Assemblea prevede il rinnovo delle seguenti cariche elettive: il presidente, i quattro vice presidenti e il tesoriere. Alla breve relazione del presidente uscente dell’Associazione costruttori edili di Napoli, Luigi Della Gatta, seguiranno le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 10.30 e la proclamazione degli eletti, prevista per le ore 12.00. Durante i lavori sarà presentata la ricerca realizzata con il Cresme Ricerche “Come migliorare la Campania attraverso il sistema delle costruzioni” e verrà illustrato e distribuito il volume curato da Ance Campania “Semi di rigenerazione”, che raccoglie esempi di rigenerazione urbana realizzate nell’intero territorio regionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
