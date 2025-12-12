Acen lunedì 15 l’assemblea con Fico Manfredi e Brancaccio Poi al voto per eleggere i nuovi vertici

Lunedì 15 dicembre alle ore 15.30 si svolgerà l’assemblea elettiva dell’Acen presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli. All’evento parteciperanno rappresentanti come Fico, Manfredi e Brancaccio, per discutere e votare i nuovi vertici dell’associazione.

Si terrà lunedì 15 dicembre, alle ore 15.30, nella sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Riviera di Chiaia, 202), l’assemblea elettiva dell’Acen. L’assemblea prevede il rinnovo di tutte le cariche elettive: il presidente, il consiglio di presidenza ed il consiglio generale. Alla relazione del presidente uscente dell’Associazione costruttori edili di Napoli, Angelo Lancellotti, seguiranno le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 16 e la proclamazione degli eletti, prevista per le ore 16,30. All’assemblea interverranno il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e la presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio. Ildenaro.it