Nuovo Cinema Coraggioso | laboratori nelle scuole di 9 regioni italiane
Partono i laboratori nelle scuole di nove regioni italiane. Il progetto, organizzato da ZaLab, coinvolge studenti e insegnanti e li porta dal classroom alle sale cinematografiche. L’obiettivo è farli diventare protagonisti attivi nel mondo del cinema e della cultura, non più semplici spettatori. La partenza di questa iniziativa segna un passo importante per diffondere il cinema tra i giovani e rafforzare il ruolo dei docenti come mediatori culturali.
Dai banchi di scuola alle sale del cinema: inizia anche quest’anno Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. “Siamo il reale”, questo il titolo per l’edizione 2026: un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. Dal 2019, il progetto ha coinvolto più di 100 istituti scolastici per oltre 3 mila studenti – dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, dai 5 ai 17 anni – e più di 200 professionisti della cultura (tra docenti, autori e autrici, maestranze del cinema, educatori e promotrici culturali) in 13 regioni italiane.🔗 Leggi su Ildenaro.it
