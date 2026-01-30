Nuovo Cinema Coraggioso | laboratori nelle scuole di 9 regioni italiane

Partono i laboratori nelle scuole di nove regioni italiane. Il progetto, organizzato da ZaLab, coinvolge studenti e insegnanti e li porta dal classroom alle sale cinematografiche. L’obiettivo è farli diventare protagonisti attivi nel mondo del cinema e della cultura, non più semplici spettatori. La partenza di questa iniziativa segna un passo importante per diffondere il cinema tra i giovani e rafforzare il ruolo dei docenti come mediatori culturali.

Dai  banchi di scuola alle sale del cinema: inizia anche quest’anno  Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto nazionale presentato da  ZaLab,  che propone  formazione e laboratori cinematografici  per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali.  “Siamo il reale”, questo il titolo per l’edizione 2026: un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. Dal 2019, il progetto ha coinvolto  più di 100 istituti scolastici per oltre 3 mila studenti  – dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado,  dai 5 ai 17 anni – e più di 200 professionisti  della cultura (tra docenti, autori e autrici, maestranze del cinema, educatori e promotrici culturali)  in 13 regioni italiane.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

