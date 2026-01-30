Nuovo Cinema Coraggioso | laboratori nelle scuole di 9 regioni italiane

Partono i laboratori nelle scuole di nove regioni italiane. Il progetto, organizzato da ZaLab, coinvolge studenti e insegnanti e li porta dal classroom alle sale cinematografiche. L’obiettivo è farli diventare protagonisti attivi nel mondo del cinema e della cultura, non più semplici spettatori. La partenza di questa iniziativa segna un passo importante per diffondere il cinema tra i giovani e rafforzare il ruolo dei docenti come mediatori culturali.

Dai banchi di scuola alle sale del cinema: inizia anche quest’anno Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. “Siamo il reale”, questo il titolo per l’edizione 2026: un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. Dal 2019, il progetto ha coinvolto più di 100 istituti scolastici per oltre 3 mila studenti – dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, dai 5 ai 17 anni – e più di 200 professionisti della cultura (tra docenti, autori e autrici, maestranze del cinema, educatori e promotrici culturali) in 13 regioni italiane.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Nuovo Cinema Coraggioso

In alcune scuole del Cilento sono stati inaugurati nuovi laboratori audiovisivi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nuovo Cinema Coraggioso

Argomenti discussi: A scuola torna Nuovo Cinema Coraggioso, progetto 2026 in 9 Regioni - Radio Studio90 Italia.

Nuovo Cinema Coraggioso: al via l’edizione 2026 dal titolo Siamo il realeROMA – Dai banchi di scuola alle sale del cinema: inizia anche quest’anno Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per tr ... msn.com

’Nuovo cinema Isc Nord’. L’iniziativa della scuola fa ancora centroGrande entusiasmo e partecipazione per l’evento conclusivo del laboratorio extracurriculare ‘Nuovo cinema Isc Nord edizione 2 e 3’, svoltosi presso... Grande entusiasmo e partecipazione per l’evento ... ilrestodelcarlino.it

Sabato 31 gennaio, alle ore 17 presso il Nuovo Cinema David di piazza Centa 1 a Tolmezzo si terranno le premiazioni dell'11^ edizione di Cortomontagna 2025 e verranno proiettati i migliori cortometraggi dal mondo e dall'Italia, oltre a due esperienze cine - facebook.com facebook