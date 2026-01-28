In alcune scuole del Cilento sono stati inaugurati nuovi laboratori audiovisivi. L’obiettivo è usare il cinema come strumento per raccontare, ricordare e coinvolgere gli studenti nelle attività scolastiche. Il progetto interessa diversi istituti comprensivi della zona e punta a far vivere ai ragazzi esperienze pratiche nel mondo della produzione cinematografica.

Portare il cinema a scuola come strumento di racconto, memoria e partecipazione: è questo l’obiettivo di un nuovo progetto educativo che prende vita nel Cilento e che coinvolge studenti dagli istituti comprensivi del territorio. L’iniziativa, avviata a fine gennaio e destinata a proseguire per l’intero anno scolastico, propone un percorso di educazione all’immagine e alfabetizzazione audiovisiva rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 5 ai 13 anni, con il coinvolgimento attivo di docenti, operatori culturali e comunità locali. Il cinema diventa così uno strumento per raccontare il territorio, recuperare la memoria collettiva e sviluppare una nuova consapevolezza culturale, attraverso attività che intrecciano creatività, partecipazione e linguaggi contemporanei. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nelle scuole del Cilento nuovi laboratori audiovisivi

Approfondimenti su Cilento Nuovi Laboratori

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cilento Nuovi Laboratori

Argomenti discussi: Territorio, visione e racconti: il cinema entra nelle scuole del Cilento; Territorio, Visione e Racconti nelle scuole del Cilento; Territorio, Visione e Racconti nelle scuole del Cilento; Serluca firma il Patto per le Aree Interne: dal Cilento un impegno politico sui territori rurali.

Territorio, Visione e Racconti nelle scuole del CilentoNasce Territorio, visione e racconti – Un Viaggio Audiovisivo nel Cuore del Cilento, un progetto di educazione all’immagine e alfabetizzazione audiovi ... gazzettadisalerno.it

Capaccio Paestum, metal detector nelle scuole. A InfoCilento parla il dirigente Cerrone: Tuteliamo la legalitàSi può arginare il fenomeno della violenza giovanile impedendo radicalmente che i giovani usino le armi e insistendo sulla responsabilità, sulla maturità e su una scuola che aiuti ad affrontare i ... infocilento.it

Territorio, visione e racconti: il cinema entra nelle scuole del Cilento Un progetto di educazione all’immagine coinvolge studenti, docenti e comunità locali per raccontare il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo. - facebook.com facebook

Territorio, visione e racconti: il cinema entra nelle scuole del Cilento Un progetto di educazione all’immagine coinvolge studenti, docenti e comunità locali per raccontare il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo. x.com