Cinema bestiale | torna il progetto che unisce cinema e ambiente nelle scuole dei colli Euganei

Dopo il successo della prima edizione, a partire dal mese di dicembre in 43 plessi scolastici dei Colli Euganei torna Cinema Bestiale, il progetto di Euganea Movie Movement dedicato alla formazione all’immagine e all’audiovisivo dedicato a bambini e ragazzi con attività di formazione, proiezioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

