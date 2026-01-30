Sono partiti i percorsi di abilitazione per gli insegnanti delle scuole medie e superiori. In tutto, ci sono 60 mila posti disponibili e per partecipare bisogna aver accumulato 60 Crediti Formativi Universitari. Le iscrizioni sono aperte, e molti aspiranti insegnanti si stanno già preparando per i test.

Sono attivi i percorsi di abilitazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (quindi medie e superiori). Il Ministero per l’Università e la Ricerca ne ha messi a disposizione 60mila per l’anno accademico in corso. Saranno rivolti sia agli studenti universitari che vogliono intraprendere questa carriera, sia agli insegnanti con alcuni anni di esperienza. L’intera formazione dovrà essere svolta presso una sola istituzione e ci saranno criteri di frequenza minima dei corsi. I candidati saranno però anche facilitati attraverso la garanzia che almeno la metà della formazione, esclusi i tirocini e i laboratori, potrà svolgersi online. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Abilitazione da insegnanti, 60mila posti disponibili con 60 Cfu: chi può partecipare

Nelle prossime settimane sarà avviato il secondo ciclo del percorso IndireUniversità, con 60.

Il secondo ciclo TFA Indire, organizzato in collaborazione con le università, aprirà prossimamente le iscrizioni.

