Fed ora media Usa danno Warsh in vantaggio nella corsa alla presidenza

Secondo le ultime analisi di mercato negli Stati Uniti, Kevin Warsh si sta avvicinando alla leadership della Federal Reserve, dopo le recenti dichiarazioni del presidente Trump che hanno influenzato le prospettive per altri candidati, come Kevin Hassett. Questa dinamica evidenzia i cambiamenti in corso nel panorama delle nomine federali e le possibili ripercussioni sulla politica monetaria statunitense.

New York, 16 gen. (askanews) – Kevin Warsh sembra balzare in testa nella corsa alla presidenza della Federal Reserve, secondo i principali analisti dei mercati statunitensi, dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump che hanno ridimensionato le chance del direttore del National Economic Council, Kevin Hassett. Intervenendo ad una tavola rotonda alla Casa Bianca, Trump si è ripetutamente complimentato con Hassett, dicendo che preferirebbe tenerlo al suo posto, per il grande lavoro che sta facendo sui media. L'attenzione degli investitori resta alta, dato che la scelta del prossimo presidente della banca centrale influenzerà la traiettoria dei tassi d'interesse.

