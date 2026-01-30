Nuove aliquote Irpef 2026 | ecco come cambia il vantaggio fiscale per i redditi medi

Questa mattina il governo ha confermato le nuove aliquote Irpef per il 2026. Le modifiche riguardano soprattutto i redditi medi, con un vantaggio fiscale che dovrebbe alleggerire le tasse per molti contribuenti. Il bonus Renzi, ora chiamato Trattamento Integrativo, resta anche quest’anno, anche se con un importo più basso rispetto al passato. La misura mira a sostenere le famiglie e i lavoratori, ma ancora non è chiaro se le modifiche saranno sufficienti a dare sollievo reale. Intanto, i cittadini aspettano le prossime mosse del

Il bonus Renzi, oggi ufficialmente denominato Trattamento Integrativo, è stato confermato per il 2026 con un importo annuo di 1.200 euro, erogato mensilmente in busta paga a 100 euro. La misura è destinata ai lavoratori con reddito medio-basso, ma le nuove aliquote Irpef introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 hanno modificato in profondità l’accesso al beneficio. Il sistema fiscale italiano ha adottato una struttura a tre scaglioni, con una riduzione significativa per il livello intermedio: l’aliquota sul reddito tra 28.001 e 50.000 euro è scesa dal 35% al 33%, mentre quella sulle soglie più basse è stata stabilita a un valore fisso del 23% per tutti i redditi fino a 28. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La busta paga 2026 presenta alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio, tra cui riduzioni dell’Irpef, nuove aliquote su aumenti e premi, e imposte sostitutive su alcune voci retributive.

Il taglio IRPEF 2026 rappresenta una delle principali novità della Manovra 2026, approvata alla fine del 2025.

Taglio IRPEF 2025: confermata la riduzione per il ceto medio (ecco di quanto)

Argomenti discussi: Nuova IRPEF dal 2026: scende il secondo scaglione e cambia il conto delle detrazioni; Irpef, come funziona la no tax area e quali sono le fasce di reddito che non pagano; Legge di Bilancio 2026: le novità IRPEF per le persone fisiche tra riduzione di aliquote, welfare e nuovi adempimenti; Part-time e nuova aliquota IRPEF: dal 2026 crescono gli stipendi.

