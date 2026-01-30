Nuova maturità Giannelli ANP | L’esame rimette al centro la maturazione personale l’autonomia e la responsabilità dello studente

Questa mattina il presidente dell’Anp, Giannelli, ha spiegato che la nuova maturità punta a mettere al centro la crescita personale degli studenti. Con il decreto firmato il 29 gennaio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le materie delle prove scritte e del colloquio, segnando una svolta per l’esame di Stato. Ora si guarda a un percorso che valorizza di più autonomia e responsabilità degli studenti.

Con il Decreto Ministeriale n. 13 del 29 gennaio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le discipline oggetto delle prove scritte e del colloquio per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Antonello Giannelli, presidente dell’ANP, ha commentato il decreto sottolineandone l’impostazione orientativa e il richiamo alla dimensione formativa dell’esame:“Il decreto ha operato una rivisitazione sostanziale della funzione e della struttura dell’esame, rimettendo al centro la misurazione del grado di maturazione personale, l’autonomia e la responsabilità acquisiti dallo studente al termine del percorso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Maturità Giannelli

L'esame di Maturità 2026, noto come esame di maturità, introdurrà nuove modalità di valutazione focalizzate sulla maturazione personale e sull'autonomia degli studenti.

Il nuovo Esame di maturità 2026, introdotto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si focalizza su conoscenze, competenze, impegno, autonomia e responsabilità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maturità Giannelli

Giannelli (Anp): «Ora la sfida è rinnovare la didattica»Innovazione. Didattica personalizzata. Apprendimento cooperativo. Aggiornamento professionale. Sono queste per Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), le priorità ... ilsole24ore.com

Ecco la nuova Maturità: l’orale sarà obbligatorio, più attenzione alla crescitaSCUOLA. Arriva il decreto per la nuova Maturità: orale sarà obbligatorio e chi non lo sosterrà sarà bocciato. Cambia anche il colloquio: si darà più attenzione alla crescita del giovane. La ... ecodibergamo.it

Cambia l'esame di Maturità 2026: seconde prove, novità all'orale e nuova bocciatura - facebook.com facebook

Nuova Maturità 2026: il Ministero ha pubblicato il Decreto con le discipline oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame e le 4 discipline oggetto del colloquio per ogni indirizzo. x.com