Nuovo Esame di Maturità 2026 valuterà maturazione personale e autonomia Come si misura?
L'esame di Maturità 2026, noto come esame di maturità, introdurrà nuove modalità di valutazione focalizzate sulla maturazione personale e sull'autonomia degli studenti. La sua struttura mira a misurare non solo le conoscenze acquisite, ma anche la capacità di applicarle in modo indipendente. Questa revisione intende riflettere un approccio più completo alla formazione degli studenti, ponendo le basi per una valutazione più articolata e significativa.
L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 202627 sarà denominato ” esame di maturità”. La nuova denominazione deriva dal decreto 1272025, convertito nella legge n. 164 del 30 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Nuovo esame di Maturità 2026: docenti delle prove scritte faranno parte dei quattro commissari. Pillole di Question Time
Leggi anche: Frassinetti: “L’esame di maturità torna a verificare conoscenze, competenze e responsabilità personale. Una crescita a 360 gradi”
LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | altro esame di maturità sulla strada della post-season.
Nuova maturità 2026, come cambia l’esame di stato/ Orale cruciale, occhio al voto in condotta - Nuova maturità 2026, come cambia l'esame di stato: l'orale diventa cruciale e occhio al voto in condotta, tutte le novità È stata approvata dalla Camera la nuova legge per la Maturità 2026, l’esame di ... ilsussidiario.net
Torna la "Maturità" dal 2026: nuovo nome, orale su 4 materie e più peso alla condotta - La Camera ha dato il via libera martedì alla legge che riforma l'esame di Stato per le scuole superiori dal 2026. it.euronews.com
