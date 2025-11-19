C’era anche l’ amianto nei rifiuti pericolosi dati alle fiamme da un 42enne di Ancona. Oltre a diversi scarti pericolosi e depositati in una discarica abusiva a Paterno, nel territorio dorico. La scoperta, in flagranza, da parte dei carabinieri forestali del Nipaaf di Ancona, della forestale di Ancona, Arcevia, Fabriano, Jesi e San Marcello. L’accusa è per i reati di discarica abusiva con rifiuti pericolosi con pericolo di deterioramento dell’aria, suolo e sottosuolo e combustione illecita di rifiuti pericolosi depositati in maniera incontrollata sul terreno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ancona: rifiuti pericolosi e amianto in fiamme: la discarica abusiva di Paterno