Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato domenica 21 dicembre il concentramento regionale della Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre che si svolge ogni anno poco prima delle feste natalizie. La competizione prevede che ciascuna squadra schieri un atleta per prova, sia per la categoria femminile che per quella maschile, la somma dei punteggi ottenuti in ogni singola gara determina il risultato finale di entrambe le formazioni valorizzando così l’importanza del gruppo. Buono il risultato di Ns Emilia che, nonostante le sostituzioni dell’ultimo minuto per gli atleti colpiti dall’ondata d’influenza di questo periodo, ha ottenuto un secondo posto in regione per le ragazze e un quarto posto per i ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Coppa Brema per il team NS Emilia. Ragazze al secondo posto del podio

