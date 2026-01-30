Nullità matrimoniali in calo in Calabria | meno ricorsi e più sentenze nel 2025

Questa mattina si è aperto a Reggio Calabria l’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro. Durante la cerimonia, sono stati presentati i dati sui ricorsi e le sentenze del 2025, che mostrano un calo delle nullità matrimoniali. Meno persone si sono rivolte al tribunale per annullare i matrimoni, ma le sentenze emesse sono aumentate rispetto all’anno precedente. L’arcivescovo Morrone, il suo collega Maniago e il vicario Varone hanno partecipato alle prolusioni, sottolineando questa tendenza

Con le prolusioni dell'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria Fortunato Morrone e di Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, e la relazione del vicario giudiziale Vincenzo Varone, si è aperto a Reggio Calabria l'Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro. Il bilancio a dieci anni dal Motu Proprio «Sono trascorsi dieci anni – ha detto Varone – da quando il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ci ha impegnati a dare una svolta al processo di nullità matrimoniale ed oggi tracciamo un bilancio che generalmente consideriamo positivo, ma che ancora ci interpella a trovare vie applicative e prospettive sempre più appropriate per incrementare il lavoro e renderlo confacente alle esigenze concrete.

