Via Cavour si illumina con il Mercato di Natale | allestite quindici casette in legno
Dal 5 dicembre?al 6 gennaio, dalle 10.30, via Cavour, cuore del centro storico, si trasforma in un accogliente mercato natalizio grazie all’iniziativa di Xinergie, Quarto Tempo e Tumminia Luca Eventi, associazioni e realtà impegnate da anni a ridare vita e dignità agli spazi urbani.Nelle quindici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
IL MESE DI DICEMBRE A CHIERI SI ILLUMINA DI SPERANZA! Ogni sabato, dalle 15 alle 18, siamo in Piazza Cavour con il nostro gazebo "Il Vangelo a Chieri": un momento semplice e sincero per portare un sorriso, una parola che scalda il cuore, una sp - facebook.com Vai su Facebook
Ok al nuovo piano del commercio. Il mercato si riunifica in via Cavour - Mercato settimanale del giovedì ad Altopascio, da settembre si cambia. Come scrive lanazione.it
Lavori in via Cavour Da rivedere l’assetto del mercato - Lo spostamento in piazza Duomo di alcune bancarelle del mercato, in precedenza collocate nel primo tratto di via Cavour, ora chiuso per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it