Via Cavour si illumina con il Mercato di Natale | allestite quindici casette in legno

Dal 5 dicembre?al 6 gennaio, dalle 10.30, via Cavour, cuore del centro storico, si trasforma in un accogliente mercato natalizio grazie all’iniziativa di Xinergie, Quarto Tempo e Tumminia Luca Eventi, associazioni e realtà impegnate da anni a ridare vita e dignità agli spazi urbani.Nelle quindici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

