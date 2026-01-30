Novak ringiovanito di 10 anni e Jannik cosa ti succede? | le reazioni social a Djokovic-Sinner

Dopo una battaglia lunga più di quattro ore, Novak Djokovic supera Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open e si qualifica per la finale. Djokovic, che sembrava in calo, ha trovato energie e vittorie importanti, mentre Sinner si ferma a un passo dalla finale. I social commentano con entusiasmo e sorpresa, soprattutto per il ritorno in forma del serbo, ormai considerato ringiovanito di dieci anni.

Si ferma in semifinale il sogno di finale agli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro cede al quinto set dopo una battaglia di oltre quattro ore contro Novak Djokovic, che rimonta due volte e si impone 6-3 3-6 6-4 4-6 6-4. Il serbo vola così in finale a Melbourne, dove domenica affronterà Carlos Alcaraz, andando a caccia del 25° Slam in carriera. Una sfida lunga ed epica, che ha acceso tifosi e appassionati anche sui social.

