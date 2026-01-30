Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open dopo due anni. Al quinto set della semifinale, il serbo ha sconfitto Jannik Sinner in una partita combattuta come ai vecchi tempi. Djokovic ha dimostrato ancora una volta di saper reggere la pressione, riuscendo a superare l’azzurro e ad assicurarsi un posto nella finale del torneo.

Jannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva vinto il torneo nel 2024 e nel 2025, e su quel campo non perdeva quindi da tre anni. Si ferma quindi a cinque la serie di finali consecutive nei tornei del Grande Slam per il tennista numero 2 del ranking, che non potrà affrontare in finale il suo rivale Carlos Alcaraz. Djokovic ha vinto finora 10 Australian Open senza mai perdere una finale, e tornerà a giocarsi una finale del Grande Slam dopo quasi due anni (l’ultima fu nel 2024 a Wimbledon contro Carlos Alcaraz). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian Open

