Bianca Balti che frecciatina a Signorini! La top model si toglie un sassolino dalle scarpe | parole dirette!

La polemica è esplosa in poche ore: un’indiscrezione lanciata da Novella 2000 ha trascinato Bianca Balti in un vortice di ipotesi sul suo presunto arrivo al Grande Fratello Vip, scatenando la reazione diretta della top model. La vicenda, però, ha preso presto una piega inaspettata quando Balti ha rivolto una stoccata ad Alfonso Signorini, attribuendogli la paternità di una notizia che, in realtà, non proveniva da lui. Un malinteso diventato virale e che ha acceso una piccola miccia social. Bianca Balti al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione di Novella 2000. La scintilla è nata quando Novella 2000 ha inserito il nome della modella nel possibile cast della nuova edizione del reality, affiancandola a figure come Federica Pellegrini e Alba Parietti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

