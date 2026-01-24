Durante la settima giornata degli Australian Open 2016, Eliot Spizzirri ha commentato con sincerità l'interruzione della partita contro Jannik Sinner, sottolineando come abbia affrontato condizioni di gioco peggiori in passato. Nonostante le temperature estreme, Spizzirri è riuscito a strappare il primo set, dimostrando determinazione e adattabilità in un torneo ricco di sorprese.

La settima giornata degli Australian Open 2016 ha regalato emozioni inattese alla Rod Laver Arena. Eliot Spizzirri ha sorpreso tutti strappando il primo set a Jannik Sinner, nonostante temperature estreme e condizioni di gioco difficili. Alla fine, Sinner ha avuto la meglio in quattro set, ma per Spizzirri quella partita resterà un momento di grande orgoglio e consapevolezza del proprio valore. “ È stato un buon torneo per me, la prima volta che partecipavo direttamente a uno Slam, quindi anche la prima volta che avevo settimane per prepararmi a questi incontri da cinque set. Ho avuto un’ottima pre-season per prepararmi, ed è la cosa di cui sono più felice, vedere che il mio corpo è stato in grado di gestire incontri estenuanti “, ha dichiarato l’americano in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eliot Spizzirri si toglie qualche sassolino: “L’interruzione della partita mi ha fatto sorridere, ho giocato in condizioni peggiori”

