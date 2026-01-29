Perisic si complica l’Inter vira su Norton-Cuffy | cifre dettagli e la posizione della Juve | CM

L’Inter ha deciso di cambiare rotta e punta ora su Norton-Cuffy, giovane difensore del Genoa. Il PSV non vuole cedere il croato Perisic, così i nerazzurri si concentrano sull’inglese classe 2004, che piace anche alla Juventus. La trattativa è in corso e i dettagli si fanno sempre più chiari. I nerazzurri vogliono chiudere presto per rinforzare la squadra, anche in vista del futuro.

Il PSV non lascia andare il croato e i nerazzurri trattano l’inglese classe 2004 del Genoa che piace anche ai bianconeri L’Inter prova a dare una sterzata al mercato e portare a casa subito un colpo importante anche in prospettiva. I nerazzurri stanno infatti provando a piazzare un vero e proprio sprint, un po’ come quelli di Brooke Norton-Cuffy che hanno stregato un po’ tutti in questi mesi con la maglia del Genoa. L’inglese è uno degli esterni più interessanti del nostro campionato, un 2004 di cui già da un po’ si parla in ottica mercato. Arrivare a Perisic in questo momento per l’Inter è diventato troppo complicato, il croato non è riuscito a convincere il PSV che continua a fare muro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

