L’Inter ha deciso di cambiare rotta e punta ora su Norton-Cuffy, giovane difensore del Genoa. Il PSV non vuole cedere il croato Perisic, così i nerazzurri si concentrano sull’inglese classe 2004, che piace anche alla Juventus. La trattativa è in corso e i dettagli si fanno sempre più chiari. I nerazzurri vogliono chiudere presto per rinforzare la squadra, anche in vista del futuro.

Il PSV non lascia andare il croato e i nerazzurri trattano l’inglese classe 2004 del Genoa che piace anche ai bianconeri L’Inter prova a dare una sterzata al mercato e portare a casa subito un colpo importante anche in prospettiva. I nerazzurri stanno infatti provando a piazzare un vero e proprio sprint, un po’ come quelli di Brooke Norton-Cuffy che hanno stregato un po’ tutti in questi mesi con la maglia del Genoa. L’inglese è uno degli esterni più interessanti del nostro campionato, un 2004 di cui già da un po’ si parla in ottica mercato. Arrivare a Perisic in questo momento per l’Inter è diventato troppo complicato, il croato non è riuscito a convincere il PSV che continua a fare muro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Perisic si complica, l’Inter vira su Norton-Cuffy: cifre, dettagli e la posizione della Juve | CM

Approfondimenti su Perisic Norton Cuffy

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perisic Norton Cuffy

Argomenti discussi: FLASH| Si complica l'arrivo di Mateta: la Juventus cambia obiettivo di mercato, le ultime; ESCLUSIVA Colonnese: Esposito per Thuram non uno scandalo. Serve un esterno! Perisic…; Non solo il problema formula: un club di Premier League si inserisce nella trattativa tra la Juventus e Mateta; Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Perisic, ora sì.

Novità Inter, l’affare per Perisic si sblocca così! L’incastro può fare decollare il colpoL'Inter sta seguendo con attenzione la situazione legata ad Ivan Perisic: l'ex potrebbe tornare se si concretizzasse un incastro. spaziointer.it

CorSera – Inter, la fuga è iniziata. Perisic? Bosz nega, ma intanto il Psv va su Cissé del VeronaL'Inter prende distanze da Milan e Napoli e continua a inseguire Perisic, l'esterno che tanto servirebbe a Chivu privo da tempo di Dumfries ... fcinter1908.it

Juve sempre a lavoro per Norton-Cuffy. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza inglese per l’esterno del Genoa. @sportmediaset x.com

L'Inter tratta per Norton Cuffy Dopo il rifiuto del PSV alla prima offerta per Perisic, il club nerazzurro ha virato su Brooke Norton Cuffy del Genoa! La trattativa sarebbe già in fase avanzata e si potrebbe chiudere in poche ore. Da capire ancora la formul - facebook.com facebook