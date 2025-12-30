Sul mercato della Juventus, cresce l’interesse per Norton-Cuffy, valutato circa 20 milioni dal Genoa. La possibilità di una trattativa più ampia potrebbe favorire l’operazione, offrendo nuove opportunità per entrambe le squadre. Restano da seguire gli sviluppi e le valutazioni ufficiali, mentre le trattative continuano a delinearsi nel quadro delle strategie di mercato dei club italiani.

per arrivare all’inglese. La questione della fascia destra in casa Juventus resta aperta, con João Mario ormai stabilmente relegato in panchina e dato come possibile partente nella sessione invernale. Finora Luciano Spalletti ha sopperito all’assenza di un titolare di ruolo adattando Weston McKennie, il cui contratto resta però in scadenza al termine della stagione, alimentando le riflessioni della dirigenza su un innesto più futuribile. L’obiettivo Norton-Cuffy. Nelle ultime settimane, alla Continassa sono cresciute sensibilmente le quotazioni di Brooke Norton-Cuffy, il laterale inglese classe 2004 che si sta imponendo come una delle principali rivelazioni della Serie A con la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: sale Norton-Cuffy, il Genoa lo valuta 20 milioni. Si può imbastire questa trattativa allargata

