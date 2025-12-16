Auto non si ferma all' alt scatta inseguimento | preso 28enne Recuperato borsone con hashish

Un inseguimento a Bitritto, in provincia di Bari, ha portato all’arresto di un 28enne. Durante l’operazione, i carabinieri hanno recuperato un borsone contenente hashish, evidenziando un episodio di criminalità legato allo spaccio di droga e alla fuga sfuggita al controllo delle forze dell’ordine.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bitritto al termine di un inseguimento a Bitritto, in provincia di Bari. Folle corsa a tutta velocitàSecondo una ricostruzione, il 28enne, alla guida di una Bmw, non si sarebbe fermato all'alt di un posto di controllo. E' quindi scattato. Baritoday.it

