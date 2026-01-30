Dalle prese di giro al totale isolamento: così nostro figlio è diventato un hikikomori. La famiglia racconta il percorso di un ragazzo che, dopo aver evitato gli incontri con gli amici, si è chiuso completamente in casa, vivendo quasi solo davanti allo schermo del computer. La situazione sta crescendo anche in Toscana, con sempre più giovani che scelgono di isolarsi invece di affrontare i problemi sociali.

Firenze, 30 gennaio 2026 - Il fenomeno degli hikikomori, ovvero dei ragazzi e delle ragazze che rifiutano i contatti sociali per chiudersi in casa, spesso iper-connessi a computer e smartphone, sta prendendo campo anche in Toscana. A raccontare questa enorme problematica, alcune famiglie che l’hanno dovuta affrontare e che hanno poi trovato aiuto e supporto grazie all’ Associazione Hikikomori Italia Genitori. pavia foto bullismo giovani foto torres La storia di un figlio. "La storia di mio figlio è iniziata come tante: bambino brillante, allegro anche se un po’ riservato e molto selettivo nelle amicizie – raccontano i genitori -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalle prese di giro al totale isolamento: “Così nostro figlio è diventato un hikikomori”

Approfondimenti su Firenze Toscana

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Firenze Toscana

Argomenti discussi: Allarme bullismo e cyberbullismo Studentessa: Ogni giorno nelle chat prese in giro volgari e offensive. Psicologo: Grinta strumento di difesa; La grotta del Mutamembra a Centrale Preneste; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Minneapolis, una testimonianza dagli Stati Uniti che non si riconoscono più.

Bruciamo gli ebrei. Dribbling dell’assessore:: Erano solo prese in giroEpisodi di razzismo e antisemitismo in una scuola media di Ancona, l’assessore comunale alle politiche educative, Antonella Andreoli, dribbla la discussione in aula e snocciola le iniziative messe in ... ilrestodelcarlino.it

Il Giro d'Italia alle prese con la leggenda delle cime, il Colle delle FinestreI primi sono saliti alle 7, spinti dalla passione per una salita entrata nel cuore del Giro: il colle delle Finestre, la cima Coppi, dove si assegnerà la corsa. L’entusiasmo è alle stelle ... rainews.it

"Una modalità che on è accettabile, così come non è accettabile che le oltre 1500 firme raccolte a difesa della struttura come azienda pubblica non siano state prese in considerazione dall’amministrazione" - facebook.com facebook