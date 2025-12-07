Non capivo mio figlio Marco ho scambiato il suo disagio profondo per l' adolescenza In quarta liceo è diventato un hikikomori

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disagio e la speranza. La storia di un 23enne: la classe, la famiglia, i silenzi, le cadute e le risalite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

non capivo mio figlio marco ho scambiato il suo disagio profondo per l adolescenza in quarta liceo 232 diventato un hikikomori

© Xml2.corriere.it - «Non capivo mio figlio Marco, ho scambiato il suo disagio profondo per l'adolescenza. In quarta liceo è diventato un hikikomori»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Capivo Mio Figlio Marco