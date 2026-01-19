Godts-Roma arrivano conferme giallorossi scatenati | CM

La Roma, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, continua a valutare possibili rinforzi per la prossima stagione. La società sembra attenta alle opportunità di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e competere al meglio. Le scelte future potrebbero influenzare il percorso del club nel campionato e nelle competizioni europee.

Dopo gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la Roma si starebbe guardando intorno per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Roma, nuovo colpo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it I giallorossi sono tra i più attivi in questa sessione di mercato con la dirigenza che si è messa in moto per cercare di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini per quello che riguarda il reparto offensivo. La Roma è pronta a dare l’assalto a Godts, la punta piace ai giallorossi. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma starebbe monitorando da tempo le prestazioni di Mika Gotds, giovane attaccante dell’Ajax che ha attirato le attenzioni di diverse big europee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma, mercato in fermento: torna di moda Godts per l’attacco

A Roma il mercato è in evoluzione, con il ritorno di Godts che ravviva l’attacco. Dopo la recente vittoria contro il Lecce, il tecnico Gian Piero Gasperini continua a cercare rinforzi per rafforzare la squadra e competere con maggiore competitività nelle posizioni di vertice.

Indiscrezione di Mercato @OfficialASRoma : #Godts è il primo nome della lista di #Massara.Visto anche il buon rapporto con Giuseppe #Pesce agente che lo segue in Olanda, e che a Trigoria è di casa considerando che ha la procura di Antonio # x.com

Come riporta Il Messaggero, Mika Godts sarebbe nuovamente nel mirino della Roma. Accostato ai giallorossi già nel mese di novembre, il classe 2005 potrebbe essere il profilo perfetto per Gasperini. 8 gol in 16 partite finora in campionato, con un costo into - facebook.com facebook