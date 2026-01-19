Godts-Roma arrivano conferme giallorossi scatenati | CM

La Roma, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, continua a valutare possibili rinforzi per la prossima stagione. La società sembra attenta alle opportunità di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e competere al meglio. Le scelte future potrebbero influenzare il percorso del club nel campionato e nelle competizioni europee.

Dopo gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la Roma si starebbe guardando intorno per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Roma, nuovo colpo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it I giallorossi sono tra i più attivi in questa sessione di mercato con la dirigenza che si è messa in moto per cercare di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini per quello che riguarda il reparto offensivo. La Roma è pronta a dare l’assalto a Godts, la punta piace ai giallorossi. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma starebbe monitorando da tempo le prestazioni di Mika Gotds, giovane attaccante dell’Ajax che ha attirato le attenzioni di diverse big europee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma, mercato in fermento: torna di moda Godts per l’attacco
A Roma il mercato è in evoluzione, con il ritorno di Godts che ravviva l’attacco. Dopo la recente vittoria contro il Lecce, il tecnico Gian Piero Gasperini continua a cercare rinforzi per rafforzare la squadra e competere con maggiore competitività nelle posizioni di vertice.

