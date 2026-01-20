Fortini-Roma arrivano conferme | i giallorossi fanno sul serio | CM

La Roma mostra interesse per Niccolò Fortini, giovane esterno in crescita. La società giallorossa sta valutando attentamente l’opportunità di perfezionare il trasferimento durante questa sessione di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e investire nel talento emergente. La trattativa è in fase avanzata, e le parti sono impegnate a definire i dettagli per concludere l’accordo nel breve termine.

Niccolò Fortini piace alla Roma e i giallorossi sono decisi a stringere i tempi per provare a portare il giovane esterno in giallorosso durante questa sessione di calciomercato. Roma decisa su Fortini (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2006, il laterale è tornato alla Fiorentina dopo il prestito alla Juve Stabia con il terzino che sta iniziando a trovare spazio alla corte di Vanoli, seppur difficilmente da titolare. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma sarebbe in maniera decisa sul giovane esterno della squadra viola, con l’intenzione di provare a chiudere in tempi brevi l’operazione e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un nuovo esterno difensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio | CM Godts-Roma, arrivano conferme, giallorossi scatenati | CMLa Roma, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, continua a valutare possibili rinforzi per la prossima stagione. Calciomercato Roma, la Fiorentina fa sul serio per Bailey: ora Fortini diventa una risorsaNel calciomercato di gennaio, le trattative tra Roma e Fiorentina si intensificano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Non solo Fortini, Corfio: “Roma ancora su Gudmundsson. E c’è una contropartita” - I due club sono in contatto anche per Albert Gudmundsson e Gasperini potrebbe inserire qualche contro partita. msn.com

