Salvini in volo sul Messinese i siciliani a terra tra frane cicloni e miliardi fantasma | scontro aperto sui fondi Fsc

Matteo Salvini vola sul Messinese domani mattina. Atterra a Roccalumera e poi si sposta a Furci, dove il sindaco lo aspetta. Dopo, farà un sopralluogo a Letojanni. I siciliani vivono tra frane, cicloni e miliardi di fondi Fsc che sembrano spariti. La visita del leader leghista cade in un momento di tensione sulla gestione di quei soldi e sulla ricostruzione della regione.

Matteo Salvini arriva domani nel Messinese in elicottero. Atterraggio previsto a Roccalumera. Da lì la tappa a Furci dove ad accoglierlo ci sarà il sindaco Matteo Francilia e infine sopralluogo a Letojanni. Una visita simbolica, nel cuore di una Sicilia che intanto è alle prese con quanto lasciato da un ciclone vero – Harry – e uno politico-finanziario che da Palermo a Roma sta scuotendo maggioranze, alleanze e narrazioni consolidate. A poche ore dal tour del vicepremier, a incendiare il dibattito è la gestione del fondo di sviluppo e coesione e l'eterno dibattito del Ponte sullo Stretto tanto caro al ministro Salvini.🔗 Leggi su Messinatoday.it

