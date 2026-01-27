La situazione a Niscemi è critica a causa di una frana che coinvolge l’intera collina, portando allo sfollamento di circa 1.500 persone. La Protezione Civile ha rilevato il rischio tramite ricognizioni aeree, e si stanno valutando interventi urgenti. La politica locale invita a utilizzare i fondi disponibili per affrontare l’emergenza e garantire assistenza alle famiglie colpite.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «A Niscemi l'intera collina sta franando»: allarme della Protezione Civile, 1.500 sfollati. Schlein: «Usare i fondi stanziati sul Ponte»

Approfondimenti su Niscemi Collina

La protezione civile di Niscemi segnala un rischio di frana sulla collina, con circa 1.

La situazione a Niscemi preoccupa, con un’intera collina che si sta franando e centinaia di sfollati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Collina

Argomenti discussi: Maltempo, Ciciliano (capo protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Frana di Niscemi, momenti di angoscia: quartiere spaccato in due; Frana a Niscemi, mille sfollati e scuole chiuse: un intero quartiere ancora a rischio.

«A Niscemi l'intera collina sta franando»: l'allarme del capo della Protezione Civile. Sfollati, fondi fino a 900 euro a famigliaLa scoperta dopo una ricognizione aerea dei tecnici. Mille gli sfollati, ma sono destinati ad aumentare ... msn.com

A Niscemi sta franando la collina, 1500 sfollati: la crepa è destinata ad avanzare e decine di case andranno giùA Niscemi sta franando la collina, 1500 sfollati: la crepa è destinata ad avanzare e decine di case andranno giù ... blitzquotidiano.it

A Niscemi, in Sicilia, si allarga ancora il fronte della frana. 1.500 gli sfollati. Oggi sopralluogo del capo della Protezione civile Ciciliano. - facebook.com facebook

Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com