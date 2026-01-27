La frana di Niscemi, nota dal 1997, rappresenta un fenomeno di movimento lento ma costante che interessa il versante occidentale. Nonostante sia stato riconosciuto da lungo tempo, non sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza. La sua progressione verso il centro abitato richiede attenzione e misure preventive per tutelare le zone coinvolte.

La frana sul versante occidentale di Niscemi non è un episodio isolato né un evento improvviso: è un movimento lento ma continuo, che sta progressivamente avanzando verso la parte meridionale dell’abitato. La parete del distacco, in alcuni punti alta oltre venti metri, si estende su un fronte di più di quattro chilometri e continua a esercitare una pressione crescente sulle abitazioni che sorgono a ridosso del precipizio. Case che, secondo gli esperti, rischiano di essere progressivamente inglobate dal dissesto. La dinamica è legata in modo diretto alla natura del terreno. Come spiega all’Ansa Riccardo Ferraro, consigliere della Sigea, la Società italiana di geologia ambientale, l’area poggia su un substrato sabbioso che, secondo la letteratura scientifica, ha un angolo di resistenza al taglio di circa 35 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La frana di Niscemi è nota dal 1997 e avanzerà. Il fronte non è mai stato interessato da interventi di messa in sicurezza”

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la situazione legata alla frana si sta aggravando a causa del maltempo.

A Maiori, i lavori di messa in sicurezza della Statale Amalfitana sono stati temporaneamente rallentati dal maltempo.

