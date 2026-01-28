Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli. Questa volta, il sindaco e Meloni cercano di rassicurare i cittadini: niente simile alla frana del 1997, promettono. Ma i residenti sono ancora scettici. La paura di un nuovo crollo aleggia tra le case vecchie e le strade del paese. Dopo i crolli di venticinque anni fa, nulla è cambiato davvero, e l’ombra di un’altra frana preoccupa chi vive lì.

«Dissesto idrogeologico, in Sicilia interventi per oltre 2 miliardi. L’Isola si candida a essere il modello di riferimento per la governance». Riletto oggi, due mesi dopo essere stato pubblicato sul Sole24ore, il titolo che annuncia l’impegno di Renato Schifani, proprio in quei giorni omaggiato dal suo assessore regionale Giuseppa Savarino col premio «Custode dell’Ambiente» (sic!), è una sberla in faccia. Una beffa. Sono decenni che si ripetono, queste promesse. E nessuno lo sa meglio degli abitanti di Niscemi, sbattuti sulle prime pagine di mezzo mondo per quella frana che tutti ma proprio tutti sapevano che, presto o tardi, si sarebbe ripetuta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, il paese colpito dalla frana.

La frana a Niscemi, in Sicilia, continua a muoversi.

Niscemi, Musumeci: Tragedia annunciata. Un errore che si ripete da 236 anni, impossibile edificare in quei luoghi ma...Dal 16 gennaio Niscemi è interessata da movimenti franosi che riguardano la collina che regge il paese: la situazione è peggiorata il 25 gennaio, con un fronte di frana che ha raggiunto i 4 chilometri ... affaritaliani.it

Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono i pezzi del paeseSono almeno 236 anni che la gente del posto sapeva di come fosse stato un grave errore costruire la cittadina lassù, sui colli argillosi che dominano Gela. corriere.it

