La città di Niscemi rischia di scomparire in modo molto più rapido rispetto a quanto accaduto al Vajont. Gli esperti avvertono che altri 30 metri di territorio potrebbero franare, mettendo a rischio case e vite umane. La situazione sta diventando sempre più critica mentre le scosse di instabilità continuano a scuotere la zona, rendendo urgente intervenire per evitare il peggio.

La storia di Niscemi è il simbolo della fragilità geologica della Sicilia, dove il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione un territorio già vulnerabile. Il paese sorge su argille che assorbono l’acqua come spugne, aumentando la pressione interna fino a ridurre del 70% la capacità del terreno di restare compatto. Frane simili erano già avvenute nel 1790 e nel 1997, ma gli interventi di messa in sicurezza sono rimasti sulla carta per decenni. Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha lasciato tutti senza parole: “Trecentocinquanta milioni di metri cubi di terra”. Una massa superiore a quella coinvolta nella tragedia del Vajont del 1963, quando 263 milioni di metri cubi scivolarono nella valle provocando quasi duemila morti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Niscemi peggio del Vajont, ma secondo gli esperti spariranno altri 30 metri di città

Approfondimenti su Niscemi Vajont

La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino.

Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha fatto un'affermazione forte: “Niscemi è peggio del Vajont”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Vajont

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, ancora una notte di paura; Peggio del Vajont. E la frana di Niscemi rischia di allargarsi; Niscemi, Ciciliano: Movimento franoso ha superato quello del Vajont; Niscemi, si indaga per disastro colposo. Musumeci: Mutui sospesi, indagine amministrativa - Viaggio a Niscemi, tra i cittadini che salvano qualche oggetto prima di lasciare le case a rischio.

Niscemi, la frana non si ferma. «È peggio del Vajont». Ipotesi trasferimento di una parte del paese in un altro ComunePALERMO Il paragone è forte, di quelli che spazzano via i residuali dubbi, qualora ce ne fossero, sulla portata del disastro. Il movimento franoso di Niscemi ha superato quello ... ilmessaggero.it

Niscemi, in volo sulla frana. L'auto in bilico sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo: «Qui è peggio del Vajont»La frase choc di Ciciliano, crollati 350 milioni di metri cubi. L’esperto: saranno «divorati» altri 30 metri di città ... corriere.it

Niscemi peggio del Vajont, a dirlo il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. - facebook.com facebook

La frana di Niscemi non si ferma: “Peggio del Vajont”. Oltre 1.300 sfollati, a rischio un'area di 25 chilometri quadrati x.com