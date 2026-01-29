Niscemi Ciciliano | La frana va verso il centro città peggio del Vajont | Musumeci | Fronte si allargherà di 400 metri

La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino. Le autorità temono che possa causare danni peggiori del Vajont. Il presidente Musumeci avverte che il fronte si allargherà di circa 400 metri. Nel frattempo, si accende la polemica sui fondi del Pnrr: su 99 milioni destinati al dissesto idrogeologico, nessuno è stato assegnato a Niscemi.

Per la città di Niscemi, colpita dalla frana, "c'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In una situazione che non dà segno di stabilizzarsi, e anzi si aggrava di minuto in minuto, il capo dipartimendo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha provato a dare una misura della tragedia: "È peggio del Vajont"., "Io do soltanto un dato, che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è di circa 350 milioni di metri cubi", ha spiegato Ciciliano intervistato da SkyTg24. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Argomenti discussi: La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Ciciliano: a Niscemi l’intera collina sta crollando. Schlein: un miliardo del Ponte all’emergenza, subito; Emergenza frana a Niscemi, l'arrivo di Ciciliano davanti al municipio; Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa.

Frana Niscemi, Ciciliano: «Il movimento franoso ha superato quello del Vajont»«Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, ... ilmessaggero.it

Ciciliano: a Niscemi frana attiva. Salvini: i soldi del Ponte non si toccanoNISCEMI – La frana è ancora attiva ed è proprio per questo che la fascia di rispetto dei 150 metri, a mano a mano che il fronte di frana continua a cadere, arretra verso il centro cittadino. Questa ... livesicilia.it

Frana a Niscemi, Ciciliano: evacuati 1.276 cittadini, 500 famiglie facebook

Ciciliano, 'intera collina di Niscemi scende verso piana di Gela'. 'Sopralluogo con componente scientifica del centro di competenza' #ANSA x.com