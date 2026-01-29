Niscemi è peggio del Vajont Ma il Ponte sullo Stretto non si tocca

Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha fatto un'affermazione forte: “Niscemi è peggio del Vajont”. La sua frase sorprende e fa discutere, perché arriva da una figura istituzionale e non da un attivista. Ciciliano ha detto chiaramente che la situazione di Niscemi è molto critica, più di quanto si pensasse finora. E mentre molti vogliono mantenere il Ponte sullo Stretto, lui avverte che i problemi a Niscemi sono urgenti e non possono essere ignorati.

"Niscemi è peggio del Vajont". A dirlo non è un attivista ambientalista o un sindaco interessato, ma il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Un confronto che pesa come un macigno: il movimento franoso in corso nel comune siciliano riguarda circa 350 milioni di metri cubi di terra, contro i 263 milioni del disastro del Vajont del 1963. "Quasi una volta e mezza", ha spiegato Ciciliano a Sky TG24, dando "solo un dato" che però basta a restituire la dimensione della catastrofe: una frana che non si ferma, mentre il Sud fa i conti con una devastazione senza precedenti. Eppure, anche davanti a numeri che evocano una delle più grandi tragedie della storia repubblicana, nel governo la linea resta immutabile: il Ponte sullo Stretto non si tocca.

