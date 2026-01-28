Il progetto per la frana di Niscemi del 1997 non è stato mai attuato L' iter va avanti da anni per un importo di 14 milioni

La Regione Sicilia non ha mai messo in atto il progetto per consolidare la frana di Niscemi, risalente al 1997. Dopo anni di attese e tentativi, continua a mancare l’avvio dei lavori, anche se l’importo previsto sale a 14 milioni di euro. L’ultimo passo ufficiale risale ad agosto dello scorso anno, ma ancora non si vede nessun intervento concreto. La situazione resta critica, con il rischio di nuovi smottamenti e danni alle aree circostanti.

L’ultimo atto ufficiale della Regione siciliana, per un progetto di consolidamento della frana di Niscemi (Caltanissetta) del 1997, con la sistemazione idraulica del torrente Benefizio e dell’incisione a valle dell’ex depuratore, risale all’agosto di un anno fa. Il dipartimento regionale della Protezione civile nominò il responsabile unico del progetto, il geologo Paolo Vizzi. L’iter va avanti da anni e l’importo complessivo stimato è di circa 14 milioni e mezzo di euro. Interventi mai realizzati A oggi, gli interventi non sono mai stati realizzati e nel 2010 il contratto affidato venne risolto dalla Regione per "gravi ritardi dell’appaltatrice». 🔗 Leggi su Feedpress.me

La frana di Niscemi, nota dal 1997, rappresenta un fenomeno di movimento lento ma costante che interessa il versante occidentale.

Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli.

Onda TV. . Schlein a Niscemi: 100 Milioni di Euro insufficienti, abbiamo proposto i di dirottare un miliardo impegnato nel progetto del Ponte - facebook.com facebook

#Niscemi, una città bellissima della Sicilia, sta franando. È il simbolo del fallimento totale di questo governo, che mentre il Paese viene colpito da eventi meteo estremi sempre più violenti continua a negare la crisi climatica e a bloccare le politiche di prevenzio x.com