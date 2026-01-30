Niscemi | Nicita ' Meloni contro Sicilia e Sud soldi Ponte a regioni colpite'

Il governo ha deciso di non restituire i fondi sottratti alla Sicilia e alla Calabria, destinati al Ponte. Nonostante la frana che sta avanzando a Niscemi, il ministro Salvini ha ribadito in Senato che quei soldi resteranno nelle mani dello Stato. La regione continua a chiedere interventi urgenti per mettere in sicurezza il territorio, ma al momento il governo preferisce mantenere le riserve sui fondi.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “La frana purtroppo procede a Niscemi, ma il ministro Salvini ha ribadito nell'Aula del Senato che il governo non intende restituire alla Sicilia e alla Calabria i soldi sottratti loro e destinati al Ponte, che sarebbero necessari per tamponare l'emergenza e per gli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione contro il dissesto idrogeologico nella nostra regione e non solo". Lo dice il senatore siciliano Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo del Pd. "Stiamo parlando di 1,2 miliardi di euro dei fondi di coesione destinati alle due regioni, a fronte degli 800 milioni già sottratti alle regioni del Sud, riservati al Ponte dalla maggioranza di destra e poi deviati altrove, perché non spesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, dove una frana ha causato danni e disagi.

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

Niscemi, Salvini nega i fondi del Ponte: Utile anche per i soccorsi. Opposizioni contro Musumeci: Meloni in AulaIl ministro dei Trasporti: Troveremo i fondi che servono, ma senza bloccare scuole, ospedali, ponti, gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero. Opposizioni a Musumeci: Quando era governatore sapeva ... ilfattoquotidiano.it

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo. I 100 milioni? È solo un primo stanziamento»A Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

C’è chi piange, chi tace e chi prega la patrona Madonna Santissima del Bosco. Si affidano al Cielo perché sulla terra oggi si può fare ben poco per salvare la collina di Niscemi. Qui non servono i sacchi di sabbia, non serve spalare fango né chiudere crepe. Q - facebook.com facebook