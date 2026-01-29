Niscemi le immagini prima e dopo la frana | così il crollo ha spazzato via la strada che circondava il comune

Questa mattina a Niscemi si sono visti i danni della frana che ha cancellato la strada principale che circonda il paese. Le immagini mostrano il prima e il dopo, con il terreno che si è sgretolato e ha lasciato un vuoto. Il crollo ha isolato il centro abitato, e secondo il responsabile della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, molti sfollati non potranno rientrare nelle loro case nel breve periodo. La situazione resta critica, e le autorità stanno valutando come intervenire per mettere in sicurezza l’area.

A Niscemi secondo il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano molti sfollati non potranno tornare nelle proprie case. La frana, infatti, che ha colpito il comune siciliano in provincia di Caltannissetta, ha specificato il capo del dipartimento, è "più grande del Vajont". Come si vede dalle immagini satellitari precedenti alla frana, la strada che circondava il comune è completamente franata, lasciando addirittura in bilico le case. Anche là dove c'era uno spiazzo al termine di una delle vie centrali, via Roma, la frana ha mangiato tutto il terreno. Intanto la frana attualmente si sta ancora muovendo e la zona rossa si allarga verso il centro città.

