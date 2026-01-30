Niscemi la terra non si ferma | è peggio del Vajont

La terra sotto Niscemi continua a muoversi, e la situazione si fa sempre più difficile. Mentre le frane si fanno sempre più frequenti, il sindaco Ciciliano lancia un duro allarme sulla gravità dell’emergenza in Sicilia. Intanto, cresce lo scontro politico sulle responsabilità e sulla gestione dei soccorsi, con molte voci che chiedono risposte chiare e azioni rapide. La campagna di Niscemi diventa il simbolo di una crisi che non si ferma.

Ciciliano lancia l’allarme sulla frana siciliana mentre scoppia lo scontro politico sulle responsabilità e sui soccorsi La terra sotto Niscemi. La terra sotto Niscemi continua a scivolare via. Il fronte del dissesto idrogeologico sta assumendo proporzioni preoccupanti. I numeri descrivono uno scenario inquietante, con milioni di metri cubi di roccia e fango che minacciano di polverizzare interi quartieri residenziali in pochi istanti. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha scosso l’opinione pubblica durante un intervento televisivo su Sky Tg24. Il tecnico ha spiegato come il movimento franoso attuale sia quantificabile in circa 350 milioni di metri cubi di materiale instabile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta.

A Niscemi la frana continua a preoccupare.

Niscemi, la frana non si ferma: Peggio del Vajont - Agorà 30/01/2026

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono pezzi del paese. La terra si alzava come se fosse sollevata da una forza immensa; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Cos’è successo con la frana di Niscemi in Sicilia e cos’è una frana da scorrimento: analisi geologica.

