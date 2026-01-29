La frana di Niscemi non si ferma | Peggio del Vajont Già 1.309 sfollati a rischio un’area di 25 chilometri quadrati

A Niscemi la frana continua a preoccupare. Sono già 1.309 le persone sfollate, secondo i dati della Protezione civile, e il numero non cambia. Le autorità temono che la zona interessata, di circa 25 chilometri quadrati, possa peggiorare, e la situazione resta sotto stretta sorveglianza.

A Niscemi gli sfollati registrati negli elenchi tenuti dalla Protezione civile sono 1.309. “Il numero rimane costante”, fanno sapere dal Comune. Quasi tutti hanno scelto di alloggiare, almeno in questo periodo, da familiari o amici. Sono pochi quelli che si sono recati nelle strutture adibite dal Comune, presso il palazzetto dello sport e in altre appositamente adibite, meno di un centinaio. Il fronte della frana rimane attivo. “Al momento – dice il sindaco Massimiliano Conti – dai dati a disposizione possiamo dire che non c’è un peggioramento ma non possiamo ritenere che la frana si sia fermata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta.

La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino.

