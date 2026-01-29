A Niscemi la frana non si ferma Ciciliano | peggio del Vajont

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta. La pioggia incessante ha peggiorato la situazione, rendendo più difficile il lavoro di chi cerca di monitorare il movimento del terreno. Il sindaco Ciciliano ha parlato di una situazione peggiore del Vajont, sottolineando la gravità del fenomeno e la preoccupazione tra i residenti.

AGI - Sono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno già effettuato dei sopralluoghi. Nessun allarme. Non si registrano crolli significativi. Crolli e cedimenti che dimostrano come la frana che sta facendo scivolare la collina, continui a essere attiva. Scivola verso sud. Ciciliano, il movimento franoso ha superato quello del Vajont . "Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi.

La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino.

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

