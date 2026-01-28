Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia

La frana a Niscemi mette in luce i problemi irrisolti dell’Italia. La terra si muove, ma le risposte tardano ad arrivare. Il cambiamento climatico accelera il dissesto idrogeologico, mentre le istituzioni locali spesso non fanno abbastanza. I soldi ci sono, ma vengono spesi male o non vengono spesi affatto. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Dal cambiamento climatico al dissesto idrogeologico, dalla politica che se ne frega alle burocrazie locali che non spendono i soldi. Difficile raccontare meglio tutto il peggio del nostro Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

Nella notte si è verificato un nuovo distaccamento nel sito della frana a Niscemi, coinvolgendo circa 10 metri del costone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Non si ferma la frana a Niscemi: 1.500 sfollati. Case entro 50-70 metri andranno giù - Ciciliano: si lavora veloci a censimento puntuale; Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franando.

Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana - Focus.itLa frana di Niscemi non è improvvisa: argille, piogge prolungate e interventi umani spiegano un movimento lento ma continuo del versante. focus.it

Cause e dinamica della frana di Niscemi: che cosa sappiamo finoraUna terra che scende di notte, l’asfalto che si apre a vista d’occhio, famiglie in fuga: ma perché è successo e come si è mosso quel versante? lasicilia.it

Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento. L'approfondimento - facebook.com facebook

La frana di Niscemi continua a muoversi. Il capo della Protezione civile: “Chi ha casa lì non rientrerà più” x.com