La situazione a Niscemi si fa sempre più difficile. Gli sfollati raccontano di aver perso tutto e di non avere più una casa. La zona rossa si espande, e con essa cresce anche il timore che la città possa scomparire. La gente vive in ansia, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

Niscemi continua a sgretolarsi ora dopo ora. L'attenzione per la cittadina in provincia Caltanissetta è altissima. Le voci spezzate dal pianto di chi non ha più niente aumentano. Gli sfollati sono adesso 1600, ma l'emergenza non è ancora finita. La zona rossa è ormai vicina al centro città. «La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata a allargarsi», dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Se altri pezzi del costone di sabbia e argilla venissero giù, insomma, automaticamente la zona dichiarata off limits, di 150 metri, potrebbe arretrare e coinvolgere altre case. 🔗 Leggi su Leggo.it

Niscemi, il dramma degli sfollati: «La casa è persa per sempre, non abbiamo più niente». La zona rossa si allarga ancora: la città può scomparire

La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.

La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti.

Musumeci finge meraviglia, parla di costruzioni sbagliate e dimentica ruoli, documenti e responsabilità. Qui non c’è solo una frana, ma il dramma endemico della politica ...Musumeci finge meraviglia, parla di costruzioni sbagliate e dimentica ruoli, documenti e responsabilità. Qui non c’è solo una frana, ma il dramma endemico della politica locale che arriva sempre tardi ... linkiesta.it

Niscemi e le mille persone costrette a lasciare casa. La Società Italiana Geologica Ambientale: «Il dissesto si è riattivato su un versante già noto e mai messo in sicurezza»La frana, già documentata nel 1997 e persino nel Settecento, è tornata a muoversi dopo le recenti piogge. Geologi sul campo parlano di un rischio conosciuto da decenni e mai affrontato con interventi ... corriere.it

A NISCEMI, INSIEME ALLE PERSONE Il dramma che ha colpito la cittadina di Niscemi scuote la nostra umanità: per cui, prima di tutto, la vicinanza e la solidarietà vanno alle persone e alle famiglie che hanno perso casa, beni, ricordi, tutto. E, come sempre, a - facebook.com facebook

#Frana di #Niscemi: si indaga per disastro colposo. 1500 sfollati e il dramma di chi ha perso tutto. Il giornalista Andrea Cassisi analizza le promesse del Governo e la situazione attuale. Ascolta il podcast #Buongiorno #InBlu2000 x.com