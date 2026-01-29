Questa mattina sono state diffuse le immagini satellitari della frana di Niscemi, che mostrano chiaramente quanto sia estesa l’area coinvolta. Le foto permettono di vedere quanto sia cresciuto il fronte di crollo rispetto a qualche giorno fa, offrendo una visione concreta della portata del problema. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre i tecnici valutano i danni e i rischi per le zone circostanti.

Le immagini danno la dimensione di quanto sia lungo il fronte, e permettono di confrontare la situazione di oggi con quella precedente al crollo Vista dai satelliti, la frana di Niscemi è una striscia gialla lungo buona parte della zona occidentale della cittadina. La frattura del terreno lunga 4 chilometri lambisce il quartiere Sante Croci, parte del centro storico del paese, nel punto in cui molte case sono in bilico sullo strapiombo, che negli ultimi giorni è stato fotografato da diverse angolazioni. Rispetto alle fotografie scattate con i droni, però, le foto satellitari permettono di osservare la frana nel suo complesso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La frana di Niscemi vista dai satelliti

I vigili del fuoco hanno sorvolato la zona di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per valutare l'entità della frana causata dal maltempo.

La recente frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha provocato ingenti danni e l'evacuazione di oltre 1500 persone.

