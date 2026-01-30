Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo. La notizia ha scatenato le reazioni politiche: il centrosinistra chiede le dimissioni di Musumeci, accusandolo di aver perso di vista le priorità della regione. La questione si fa sempre più tesa.

Le risorse stanziate per il Ponte sullo Stretto di Messina non saranno utilizzate per rispondere all’ emergenza maltempo che ha colpito Niscemi e la Sicilia. L’alt arriva prima da Matteo Salvini e poi – dopo quella che sembrava una parziale apertura alle richieste dell’opposizione – anche dall’altro vicepremier Antonio Tajani. I fondi, spiega il ministro per le Infrastrutture, non possono essere dirottati alla ricostruzione e messa in sicurezza perché “sono fondi per investimenti”. “Bisogna conoscere le cose – taglia corto il segretario della Lega -. E poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, come facciamo? Li blocchiamo?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Niscemi, alt del governo sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Centrosinistra chiede le dimissioni di Musumeci

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

La frana a Niscemi riaccende il dibattito sui fondi pubblici destinati al Ponte sullo Stretto di Messina.

