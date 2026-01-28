Frana a Niscemi polemica sui fondi | Uno spreco usarli per il Ponte sullo Stretto Insorgono le opposizioni

La frana a Niscemi riaccende il dibattito sui fondi pubblici destinati al Ponte sullo Stretto di Messina. Le opposizioni criticano la scelta di usare quei soldi per il ponte, chiedendo invece di impiegarli per interventi di risanamento ambientale nelle zone colpite. La questione si fa ancora più complicata dopo la decisione della corte dei Conti di bloccare quei fondi, che molti considerano uno spreco in un momento di emergenza ambientale.

I soldi per il Ponte di Messina vanno usati per il risanamento ambientale. Così come a questo scopo devono esser destinati i fondi pubblici bloccati dalla corte dei Conti e destinati sempre all’infrastruttura sullo stretto di Messina. L’opposizione, da Pd a Avs fino ai Cinquestelle, va all’attacco del governo definendo «uno spreco" finanziare il ponte quando invece tutto il denaro pubblico disponibile andrebbe destinato al dissesto idrogeologico e alla tutela del territorio. La replica del governo e la posizione di Musumeci Ma per il ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci le chiacchiere stanno a zero: «Perché non usare i soldi del ponte di Messina? Non sono iscritto al partito del Benaltrismo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

