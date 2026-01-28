FATAL FRAME II | Crimson Butterfly REMAKE Team Ninja annuncia la demo del gioco

Oggi KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno annunciato che dal 5 marzo 2026 sarà disponibile una demo di Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE. Potranno provarla su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC Steam, in vista dell’uscita ufficiale.

Nella giornata di oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno annunciato che u na demo di FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2026 per PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series XS e PC Windows tramite Steam, poco prima del lancio del gioco. Inoltre, è stata rivelata una collaborazione con SILENT HILL f, il nuovo titolo della serie SILENT HILL, ambientato in Giappone, e sono stati svelati nuovi dettagli sull’attesissimo remake della classica avventura horror giapponese. Per festeggiare l’inizio dei pre-ordini della versione per Nintendo Switch 2, è stato pubblicato un trailer con la musica della famosa artista Tsuki Amano. 🔗 Leggi su Game-experience.it

