Nioh 3 Koei Tecmo ha annunciato la nuova demo del gioco

Nel corso dei The Game Awards 2025, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno annunciato che, a partire dal 29 gennaio 2026, sarà disponibile una nuova demo per PlayStation 5 e PC Windows (tramite Steam) dell”imminente Nioh 3, il nuovo capitolo della serie di action-RPG oscuri a tema samurai. In vista dell’uscita del gioco, prevista per il 6 febbraio 2026, un trailer ricco di azione ha svelato i nuovi Bonus acquisto tempestivo. Come rivelato nei giorni scorsi, prima di attraversare il tempo per salvare il Giappone, sarà possibile affilare le lame in modalità giocatore singolo o multigiocatore online (fino a un massimo di tre persone*) nella nuova demo, disponibile a partire dal 29 gennaio 2026. Game-experience.it Nioh 3 presente ai TGA 2025 con un nuovo trailer: annunciato l’arrivo di una demo finale - Una demo di Nioh 3 sarà disponibile dal 29 gennaio 2026 con salvataggi trasferibili e la possibilità di ottenere un bonus esclusivo al completamento. drcommodore.it

Nioh 3 – TGA 2025 Trailer

