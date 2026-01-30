Nicki Minaj si dichiara fan numero uno di Trump | i Barbz bruciano i suoi vinili

Nicki Minaj ha dichiarato di essere fan numero uno di Donald Trump, sorprendendo molti. La cantante ha condiviso il suo apprezzamento per l’ex presidente, mentre nel frattempo i suoi fan, i Barbz, hanno bruciato alcuni dei suoi vinili in segno di protesta. La scena si svolge mentre negli Stati Uniti aumentano le tensioni sulle politiche migratorie di Trump e le polemiche sulla repressione delle forze dell’ordine in Minnesota.

Mentre l’America si spacca sulle politiche migratorie di Donald Trump e il mondo della cultura insorge contro le uccisioni dell’ICE in Minnesota, una voce stonata emerge dal coro della protesta. Nicki Minaj, la regina del rap che per anni ha incarnato l’empowerment femminile e l’orgoglio delle minoranze, ha scelto il palco più improbabile per la sua ultima dichiarazione: un summit del Dipartimento del Tesoro a Washington DC, fianco a fianco con il presidente più divisivo della storia recente americana. “ Direi che probabilmente sono la fan numero uno del presidente “, ha dichiarato la rapper davanti alla platea del Trump Accounts Summit, un evento organizzato per lanciare conti bancari d’investimento destinati ai neonati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump.

Durante un raduno di conservatori, Nicki Minaj ha sorpreso i presenti pronunciando parole di apprezzamento per il Presidente Donald Trump e il Vice JD Vance, suscitando attenzione per il suo intervento inatteso.

