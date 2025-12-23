Nicki Minaj appare a sorpresa a un raduno di conservatori elogiando Trump e Vance

Durante un raduno di conservatori, Nicki Minaj ha sorpreso i presenti pronunciando parole di apprezzamento per il Presidente Donald Trump e il Vice JD Vance, suscitando attenzione per il suo intervento inatteso. La cantante ha partecipato a un talk, esprimendo pubblicamente il suo sostegno alle figure politiche di rilievo, in un contesto che ha attirato l'interesse di pubblico e media.

Nicki Minaj è stata la protagonista del raduno di conservatori, nel corso del quale durante un talk ha ufficialmente tessuto le lodi del Presidente Trump e del suo vice JD Vance. La rapper è arrivata a sorpresa sul palco del meeting tenutosi in Arizona, realizzato in memoria di Charlie Kirk. Intervenuta all' AmericaFest di Turning Point USA, la voce di Anaconda è stata intervistata da Erika Kirk, vedova dell'attivista, alla quale ha espresso il suo supporto all'operato del tycoon, ribaltando la sua posizione che in passato aveva condannato. In particolare la Minaj si era schierata a favore dell Presidente riguardo le azioni nei confronti dei cristiani in Nigeria.

Nicki Minaj super Maga con Erika Kirk: «Orgogliosi di essere americani grazie a Trump e Vance» - La rapper di ‘Anaconda’ ha dialogato con la vedova di Charlie Kirk, ha preso in giro i dem, ha difeso i valori cristiani ... rollingstone.it

Nicki Minaj sul palco con Erika Kirk elogia Trump, ma sbaglia e chiama JD Vance “assassino” - Nicki Minaj sul palco con Erika Kirk elogia Trump e la sua amministrazione, ma sbaglia e chiama JD Vance "assassino" ... billboard.it

Sky tg24. . Durante l'AmericaFest, Nicki Minaj ha pronunciato una frase infelice definendo il vicepresidente USA JD Vance un “assassino”. La cantante, ospite a sorpresa dell’evento di Turning Point Usa, era sul palco con Erika Kirk, vedova dell’attivista conser - facebook.com facebook

Gaffe in diretta tv della rapper Nicki Minaj: ospite dell'America Fest, organizzato dal gruppo fondato da Charlie Kirk per sensibilizzare i giovani elettori verso le cause repubblicane, ha prima indicato il presidente Trump come "modello affascinante e brillante". P x.com

