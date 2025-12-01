Dottor Ferrari, quanto è diffuso oggi il tumore della prostata e perché è così importante parlarne? Il carcinoma prostatico è la neoplasia maschile più diffusa, ma anche una delle più trattabili. L’incidenza è di circa 110 casi ogni 100 mila abitanti, con oltre 45 mila nuove diagnosi ogni anno nel mondo, pari a quasi un quinto di tutti i tumori maschili. Tuttavia, se diagnosticato precocemente, la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 90%. Parlare di prevenzione significa quindi parlare di vita e qualità della vita. Quali sono i principali fattori di rischio? Il principale fattore di rischio è l’età, ma incidono anche l’obesità e le abitudini alimentari. 🔗 Leggi su Panorama.it

Tumore della prostata: la forza della prevenzione nella medicina di precisione