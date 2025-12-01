Tumore della prostata | la forza della prevenzione nella medicina di precisione
Dottor Ferrari, quanto è diffuso oggi il tumore della prostata e perché è così importante parlarne? Il carcinoma prostatico è la neoplasia maschile più diffusa, ma anche una delle più trattabili. L’incidenza è di circa 110 casi ogni 100 mila abitanti, con oltre 45 mila nuove diagnosi ogni anno nel mondo, pari a quasi un quinto di tutti i tumori maschili. Tuttavia, se diagnosticato precocemente, la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 90%. Parlare di prevenzione significa quindi parlare di vita e qualità della vita. Quali sono i principali fattori di rischio? Il principale fattore di rischio è l’età, ma incidono anche l’obesità e le abitudini alimentari. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prevenzione del tumore alla prostata: tante consulenze nello stand allestito a Cuneo dal nostro Ospedale S. Croce e Carle in collaborazione con Lega Tumori Lilt Cuneo - facebook.com Vai su Facebook
Tumore alla prostata, ora un test genetico ne prevede il decorso: l’annuncio alle Molinette Vai su X
David Cameron e il tumore alla prostata scoperto grazie alla moglie: «Fai quel test, non rimandare» - David Cameron rivela di aver scoperto un tumore alla prostata in fase precoce grazie alla moglie Samantha e invita gli uomini a non rimandare i controlli ... iodonna.it scrive
Sos prostata, l’urologo: “Psa da solo non basta, educare i giovani alla prevenzione” - La Fondazione Pro (Prevenzione e ricerca in oncologia), in occasione del 'Movember' - Da msn.com
Health, stenosi lombare e tumore della prostata: sintomi, diagnosi, innovazione - Nella puntata di Health due temi cruciali per la salute: la stenosi lombare, una patologia che colpisce la colonna e può compromettere la qualità di vita e il tumore della prostata, la neoplasia più ... Riporta tg24.sky.it
Torino, Molinette all’avanguardia nella cura personalizzata del tumore alla prostata - A Torino, le Molinette lanciano test genetici per cure personalizzate del tumore prostatico e terapie sempre meno invasive. Si legge su quotidianopiemontese.it
Tumore alla prostata, la diagnosi precoce salva la vita nel 90% dei casi - In Italia un uomo ogni 9 riceve una diagnosi di tumore alla prostata nel corso della vita. Scrive ansa.it
Tumori, novembre mese prevenzione cancro prostata, da sintomi a cure focus del Gemelli - Il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione e all'awareness sul tumore della prostata, la neoplasia più frequente tra gli uomini. Segnala adnkronos.com