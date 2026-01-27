Caro Kobe qui nessuno ti ha dimenticato

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Kobe e Gianna Bryant, a Reggio è stata organizzata un’iniziativa dedicata al ricordo del grande campione di basket e della sua figlia. L’evento “Reggiano forever” ha coinvolto comunità e istituzioni, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il loro ricordo attraverso momenti di condivisione e riflessione.

Una mattinata dedicata al ricordo di Kobe e Gianna Bryant, quella vissuta ieri a Reggio. In memoria del grande campione di basket Nba e della giovanissima figlia, anch'essa cestista, scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero negli Stati Uniti, il Comune e la Fondazione per lo sport hanno realizzato l'iniziativa "Reggiano forever". Un momento per ricordare Bryant e il suo forte legame con la nostra città, dove trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana (stagioni 1989-90-91), quando il padre Joe era in prima squadra. Alle celebrazioni tenutesi nella piazza dedicata ai due atleti a pochi passi dal PalaBigi sono intervenuti il sindaco Marco Massari, le assessore allo sport Stefania Bondavalli e alle politiche educative Marwa Mahmoud.

